Il Psg vuole Cristiano Ronaldo: contatto tra Leonardo e Mendes

Dopo l’addio di Sarri e l’arrivo di Pirlo, in casa Juventus c’è sempre più incertezza riguardo al futuro. L’ex centrocampista è alla primissima esperienza da allenatore e sedersi sulla panchina bianconera non è certo un inizio semplice. Da vedere anche cosa ne sarà di alcuni giocatori che potrebbero lasciare la rosa juventina.

LEONARDO VUOLE CRISTIANO RONALDO

C’è molta incertezza per quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha mai legato con Sarri e bisognerà vedere quale sarà l’approccio di Andrea Pirlo. Nel frattempo il Psg prova a tentare l’ex stella del Real Madrid. Leonardo vuole portarlo a Parigi e secondo quanto racconta FootMercato il direttore sportivo brasiliano avrebbe contattato il super agente Jorge Mendes. Di certo la dirigenza bianconera dovrà lavorare per costruire attorno a Cr7 una squadra all’altezza, altrimenti potrebbe anche arrivare il suo addio.