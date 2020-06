Il Real Madrid lavora in difesa, occhi puntati su un centrale dell’Inter

Dopo gli acquisti di Hakimi e Tonali l’Inter dovrà lavorare anche in uscita. Oltre alla cessione di Mauro Icardi, riscattato dal Paris Saint-Germain la società nerazzurra potrebbe sacrificare anche qualche giocatore importante a fronte di un’offerta irrinunciabile.

Il Real Madrid punta Skriniar

La notizia circolava già nella scorsa estate. Il Real Madrid sarebbe molto interessato a Milan Skriniar, centrale difensivo che nelle ultime stagioni è cresciuto in maniera incredibile prendendosi quasi sempre il posto da titolare. Dal 2017 ad oggi lo slovacco ha collezionato ben 121 presenze senza però vincere alcun titolo. In questa stagione con Antonio Conte in panchina l’ex Samp ha giocato 26 partite in campionato diventato un elemento imprescindibile per l’allenatore salentino. Le indiscrezioni riguardo all’interesse del Madrid sono tornate e secondo il sito spagnolo Don Balon Florentino Perez potrebbe offrire addirittura 80 milioni di euro. Una cifra alla quale difficilmente si può dire di no.

DERBY DI MERCATO TRA INTER E MILAN, LEGGI QUI