Il Real Madrid pesca in Italia, contatti con un giocatore del Milan

Ha del clamoroso l’indiscrezione che arriva dalla Spagna. Il Real Madrid infatti starebbe cercando un centrocampista e la scelta sarebbe ricaduta su un giocatore rossonero. Il calciatore in questione è Ismael Bennacer. Il 22enne ha giocato molto bene fino allo stop e questo avrebbe convinto gli uomini di mercato dei Blancos a optare per l’ex Empoli.

La situazione

Il giocatore francoalgerino ha una valutazione di 17 milioni secondo il sito specializzato Transfermarkt. Una cifra più che abbordabile per i Blancos che prima però dovranno sfoltire il reparto. A dare la notizia è Fichajes.com. La testata ha inoltre riferito che i dirigenti del Real Madrid avrebbero già contattato gli agenti di Bennacer per capire quale possa essere la richiesta economica. Bisognerà poi convincere il Milan che al giocatore ha fatto firmare un contratto fino al 2024. Davanti al Real Madrid però è difficile dire di no.