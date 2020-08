Il saluto di Insigne a Callejon: “Mi mancherà il tuo taglio in area di rigore”

Dopo il 3-1 contro il Barcellona, il Napoli ha ufficialmente concluso la sua stagione. Un’annata particolare contrassegnata dall’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso che a giugno ha alzato la Coppa Italia in finale contro la Juventus. Un titolo che dimostra il grande impatto dell’allenatore ex Milan.

IL NAPOLI SALUTA CALLEJON

A fine stagione però è anche tempo di addii e tra questi c’è anche quello di José Maria Callejon. Lo spagnolo saluta dopo 7 stagioni, 349 presenze, 82 gol e 3 trofei con la maglia azzurra. Non si ancora quale sarà il futuro del 33enne che sui social ha ricevuto il saluto di Lorenzo Insigne che ha scritto bellissime parole per l’ormai ex compagno: “Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio”.