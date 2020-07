Il Sassuolo domina e spreca, il Cagliari la pareggia con l’uomo in meno: 1-1 alla Sardegna Arena

Il pari tra Cagliari e Sassuolo molto probabilmente spegne i sogni europei dei neroverdi che rimangono così a -5 dal Milan che con il Bologna ha l’occasione di portarsi a più otto. Gli uomini di De Zerbi vanno avanti nel primo tempo con Caputo, ma nel secondo tempo, in dieci, il Cagliari pareggia con la rete di Joao Pedro.

Primo tempo

Nel primo tempo il Sassuolo mostra una superiorità evidente sul Cagliari di Zenga. La squadra di De Zerbi gestisce il possesso del pallone mentre i padroni di casa attendono nella propria metà campo. Al 12esimo minuto i neroverdi passano in vantaggio grazie alla rete del solito Ciccio Caputo che sugli sviluppi di un corner appoggia comodamente la palla in rete. Il gol di Caputo inoltre è il numero 1000 della Serie A 2019/2020. Il primo tempo termina poi con poche emozioni, ma con il Sassuolo sempre in possesso del pallone.

Secondo tempo

Nella seconda parte di gara gli uomini di Zenga entrano in campo molto determinati, ma rimangono in dieci al 48esimo per un’ingenuità di Carboni che si fa espellere per la seconda volta in questa stagione. Il Sassuolo però non ne approfitta e il Cagliari riesce a trovare le forze per rimanere in partita e addirittura agguantare il pareggio con Joao Pedro che su assist di Rog calcia forte con il piattone. Nulla da fare per Pegolo. Nei dieci minuti finali il Cagliari accusa la stanchezza, ma respinge gli attacchi continui, ma imprecisi, dei neroverdi.