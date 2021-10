Il Sassuolo ribalta il Venezia e torna al successo dopo un mese

I neroverdi di Dionisi hanno vinto 3-1

Torna al successo dopo quasi un mese il Sassuolo che al Mapei ha battuto il Venezia per 3-1. In gol gli ospiti nel primo tempo ma poi la squadra neroverde ha ribaltato il risultato. La sblocca Okereke con un gran gol all'incrocio, pareggio immediato di Berardi che ha anche la chance per la doppietta, ma Romero chiude alla grande. Poi è Chiriches a salvare su Okereke. La ripresa si apre con l'autorete di Henry che riporta avanti il Sassuolo, poi Frattesi fa 3-1. Il successo consente al Sassuolo di raggiungere la dodicesima posizione in classifica, il Venezia invece resta a 8 punti in piena zona retrocessione.