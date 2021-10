Due anni fa la triste scomparsa del patron neroverde

Il Sassuolo ricorda Giorgio Squinzi . Il club neroverde non poteva non rendere omaggio alla memoria del suo ex patron, scomparso esattamente due anni fa. Era il 2 ottobre del 2019 quando il presidente degli emiliani lasciava la famiglia, la squadra e tutto il mondo del calcio.

Questa sera, il Sassuolo sarà impegnato contro l'Inter in campionato, per la settima giornata di Serie A e siamo sicuri che non verrà meno un momento per il signor Squinzi. E chissà, magari il risultato del campo potrebbe essere anche un bel regalo per rendergli omaggio...