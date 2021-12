Il Sassuolo riprende il Napoli nel finale. Milan vince a Marassi contro il Genoa

Adesso Napoli tallonato dalle due milanesi in classifica

Pareggia il Napoli, vince il Milan nelle partite serali della 15a giornata di Serie A. La capolista ha pareggiato col Sassuolo per 2-2 in un finale pirotecnico, mentre i rossoneri hanno vinto 3-0 sul terreno del Genoa. Al Mapei prima chance per Zielinski, che spara alto, poi pericolosi Insigne e Ferrari. Proprio Insigne costretto al cambio all'intervallo: dentro Elmas. Al 51' sblocca Fabian Ruiz, poco dopo raddoppia Mertens. Al 72' riapre tutto Scamacca con un gran gol. Cambi forzati anche per Fabian Ruiz e Koulibaly. Finale con i neroverdi che ci hanno provato a spingere riuscendo a trovare la soluzione giusta sullo sviluppo di palla inattiva con Ferrari al 90'. Clamoroso al 93' con il Sassuolo che l'aveva ribaltata con gol di Defrel ma l'arbitro dopo la consultazione del Var ha annullato. E' finita 2-2. Napoli 36 punti in classifica, uno in più del Milan e due dell'Inter.