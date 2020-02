Il Sassuolo si dà alla… musica: primo contratto da professionista per Arabat Noor difensore e… rapper

Arabat Noor è un nuovo giocatore del Sassuolo. Classe 2002, il giocatore francese arriva dal Sochaux e rinforzerà le giovanili neroverdi. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che il giocatore, al suo primo contratto da professionista, ha intrapreso anche la carriera da… rapper.

Il giovane, infatti, ha da poco pubblicato il suo primo album. Arabat, in arte Dinor rdt, attraverso i propri profili ufficiale social ha annunciato la firma con il club italiano e la gioia per questo momento: “Per me è un grande giorno. E’ il mio compleanno, ho compiuto 18 anni e vi annuncio che ho firmato il mio primo contratto professionistico con il Sassuolo”, queste le sue parole scritte nelle scorse ore su Instagram.

Se calcisticamente è ancora poco conosciuto. Dal punto di vista musicale Arabat conta 614 mila followers su Instagram e circa 20 milioni di visualizzazioni su Youtube. Insomma un rinforzo a tuttotondo per il Sassuolo.