Il segreto dell’Atalanta lo svela Sportiello: “Ora siamo più cinici…”

Un altro successo per l’Atalanta e ancora una volta con 4 reti segnati. Ma se l’attacco della Dea non è una novità, protagonista insolito anche Marco Sportiello, autore di alcune parate importanti nella sfida contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro, l’estremo difensore ha commentato il poker ai biancocelesti e non solo.

Sportiello: “Siamo più cinici”

“Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo quasi chiuso la partita nel primo tempo anche se abbiamo vissuto un po’ i fantasmi dello scorso anno. Poi Papu ha fatto un grande gol del 4-1 e l’abbiamo chiusa”, ha detto Sportiello. “Un’ottima gara contro una squadra molto forte”.

“Le mie parate? Anche col viso. L’ho presa in faccia ma vale lo stesso. L’importante è parare. Due vittorie con 4 gol fatti? Sì, ma ne abbiamo presi anche tre. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto anche se con la Lazio ci sta, visti i suoi attaccanti. Col Torino si potevano invece evitare, quindi possiamo sempre migliorarci e credo che abbiamo margini di miglioramento anche in tal senso”. “Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Facciamo tanti gol, questa è la nostra forza, giochiamo davvero bene e troviamo bene gli attaccanti. Inoltre siamo diventati una squadra molto cinica, almeno in queste due partite”.

LA MODELLA ARGENTINA INFIAMMA IL WEB