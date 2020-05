Il solito Cristiano Ronaldo: si allena da solo con tabella personalizzata per essere al top

Cristiano Ronaldo si allena da solo e punta a tornare in forma il prima possibile. Nonostante il ritorno agli allenamenti collettivi, il campione bianconero si sta allenando a parte ad orari diversi rispetto ai compagni. Nessun caso, come spiega Tuttosport, e tantomeno alcun problema fisico. CR7 vuole arrivare alla ripresa della Serie A nella forma migliore e per farlo ha provveduto a farsi fare una tabella personalizzata per raggiungere il top nel modo migliore possibile.

L’attaccante punta allo scudetto e soprattutto ad essere in perfette condizioni in vista della Champions League contro il Lione dove servirà la migliore juventus possibile per ribaltare l’esito della gara d’andata.