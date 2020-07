Il Torino batte il Genoa e fa un grosso passo avanti verso la salvezza

Il match salvezza va al Torino che in casa ha battuto il Genoa con il punteggio di 3-0. Per la squadra di Longo un gol nel primo tempo e due nella ripresa. Bremer ha sbloccato la gara al 32′ poi Lukic ha raddoppiato al minuto 76 e Belotti ha firmato il tris al 90′. Il Torino ha spinto maggiormente cercando di sfondare per vie centrali mentre i liguri hanno cercato di proteggere la porta di Perin e provare le sortite in contropiede. La squadra di mister Nicola ha avuto un buon avvio cercando la rete con il solito Pinamonti ma poi ha lasciato campo ai padroni di casa che hanno sfondato con un difensore. Nella ripresa due gol dei granata con Lukic e Belotti. Tre punti d’oro per i piemontesi mentre per il Genoa salvezza rinviata al prossimo turno con il Lecce.