Il Torino ritrova il successo e Juric batte il suo Genoa

I granata hanno vinto con il risultato di 3-2

Si è aperta la 9^ di Serie A con la vittoria casalinga del Torino per 3-2 sul Genoa. Un successo che sembrava schiacciante fino a 20 minuti dalla fine ma che poi è stato messo in discussione nel quarto d'ora finale quando i liguri sono rientrati in partita. L'ex Sanabria sblocca il match al 14' su cross di Ansaldi. Poi dell'autore del vantaggio l'assist a Pobega per il 2-0. A inizio ripresa Vasquez devia un cross di Linetty che beffa Sirigu, ma il Var annulla il tris del Toro. A 20' dalla fine Destro riapre tutto, Brekalo fa 3-1 al 77' ma Caicedo riapre ancora tutto all'81'. Finale con qualche sussulto ma il punteggio non è cambiato. Il Torino conquista i tre punti e sale al nono posto mentre il Genoa resta penultimo con 6 punti. Per la squadra di Ballardini le partite senza vittorie sono sei.