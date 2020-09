Il Tottenham cerca rinforzi in difesa, nel mirino un obiettivo dell’Inter

L’Italia calcistica è sempre stata la culla di grandi difensori e la scorsa stagione uno in particolare si è messo in mostra con la maglia dell’Hellas Verona. Stiamo parlando di Marash Kumbulla, difensore italoalbanese cresciuto proprio nelle giovanili del club scaligero.

TOTTENHAM SU KUMBULLA

Le sue prestazioni avevano attirato l’attenzione di Inter e Juventus e all’orizzonte si prospettava un derby d’Italia sul mercato. Le importanti richieste economiche di Setti hanno fatto sì che per ora le trattative siano sospese, ma non è escluso un altro tentativo delle due società. Zhang e Agnelli dovranno però sbrigarsi per respingere l’offensiva del Tottenham che è piombato a capo fitto sul giocatore. A riportarlo è L’Arena, ma la notizia ha trovato conferma anche tra i media inglesi.