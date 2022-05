Il Venezia ribalta il Bologna e torna a vincere dopo 3 mesi

Grande prova di cuore e orgoglio dei lagunari al Penzo

Una bella vittoria di cuore e orgoglio del Venezia che al Penzo ha battuto il Bologna con il risultato di 4-3. Il club lagunare si è regalato qualche ora in Serie A e tanti applausi dei propri tifosi. Dopo sei partite da imbattuto cade il Bologna di Mihajlovic con il serbo tornato in panchina dopo 49 giorni. Partita ricca di emozioni risolta nel finale da Johnsen che regala al Venezia ancora qualche speranza di salvezza. Lagunari avanti di due reti con Henry e Kiyine poi la rimonta del Bologna con Orsolini, Arnautovic e Schouten. Aramu su rigore riporta la partita in parità poi allo scadere Johnsen trova il gol della vittoria che mancava da 10 partite al Venezia.