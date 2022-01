Il Verona ribalta il Bologna nel finale (2-1)

Orsolini ha illuso il Bologna al Bentegodi ma poi la squadra di Tudor ha avuto la meglio con Kalinic nel finale

Si è aperta con la sfida del Bentegodi Verona-Bologna la 23^ giornata di A. Parte forte il Verona, subito pericoloso con Simeone, che dopo 3' sfiora il palo di testa. Alla prima occasione però il Bologna va in vantaggio con Orsolini. Prima dell'intervallo il pari di Caprari, con una prodezza di tacco su cross di Lazovic. La ripresa si apre con due grandi occasioni per Simeone, a tu per tu con Skorupski. Nel finale segna Kalinic di testa per il 2-1 definitivo. Decidono i cambi di Tudor il match del Bentegodi. Il Bologna ci ha provato fino in fondo ma alcune disattenzioni si sono rivelate fatali.