Il Verona si illude poi il Milan rimonta da 0-2 a 3-2

Per 5' un bel Verona ma poi è uscito alla grande la squadra rossonera

Con un grande secondo tempo il Milan ribalta il Verona che nella prima frazione ha chiuso con il doppio vantaggio giocando un match intenso e con un pressing asfissiante. Nella ripresa gli scaligeri sono calati dopo il grande dispendio fisico e i rossoneri grazie anche ai subentrati hanno conquistato i tre punti. Nel primo tempo due gol dell'Hellas: Caprari in avvio e Barak su rigore a fine parziale. Nella ripresa partenza impressionante del Milan e Verona alle corde. Giroud accorcia le distanze con un colpo di testa all'angolino. Il pari arriva su calcio di rigore di Kessié. Infine i rossoneri la ribaltano grazie a un autogol goffo di Gunter. Milan primo in classifica in attesa del match del Napoli di domani.