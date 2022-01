Il Verona si riscatta: poker al Sassuolo

Vittoria meritata per gli uomini di Tudor trascinati da Barak

Riscatto Hellas dopo il ko con la Salernitana in casa. Vittoria meritata per gli uomini di Tudor trascinati da Barak che non giocava titolare da novembre. Doppio vantaggio veronese con Caprari e Barak nel primo tempo poi prova a riaprirla il Sassuolo con Scamacca, Barak su rigore segna il 3-1 poi Defrel di testa illude Dionisi, nel recupero arriva la tripletta del trequartista ceco per il 2-4 finale.