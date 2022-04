Il Verona vince in casa dell’Atalanta

La squadra gialloblu' ha vinto con merito a Bergamo

Un bel Verona gioca una gara quasi perfetta a Bergamo e batte l’Atalanta 2-1. La squadra di Tudor soffre in avvio ma con il passare dei minuti guadagna campo. Faraoni colpisce il palo, Caprari la traversa. L’Atalanta risponde con Zapata ma poi Ceccherini segna il gol del vantaggio. Nella ripresa, Koopmeiners devia sfortunatamente nella propria porta e il Verona va avanti 2-0. I bergamaschi attaccano, l’Hellas sfiora il terzo gol: Lasagna colpisce il palo. Nel finale Scalvini accorcia ma non basta. Atalanta che sembra aver smarrito la strada per l'Europa dopo tre ko consecutivi mentre il successo al Gewiss spinge gli scaligeri sempre più in alto in classifica.