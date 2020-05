Ilaria D’Amico ‘tradisce’ Buffon: “Tifo Lazio”

Sembra essere un tradimento a tutti gli effetti: Ilaria D’Amico colpisce duro Gianluigi Buffon. No, nessuna lite e nessun problema sentimentale, ma la conduttrice televisiva e giornalista sportiva ha ammesso di essere simpatizzante… della Lazio.

FEDE – A casa ama Gigi, ma se proprio deve decidere dice Lazio. Ilaria D’Amico ha raccontato ai microfoni di Che Tempo che Fa di avere un debole per il club biancoceleste: “Da quando sto con Gigi tutti pensano che sia tifosa della Juventus”, ha esordito la conduttrice. “Ma non è così. Avevo grandi simpatie per la Lazio e le coltivo ancora. Quella biancoceleste è una storia meravigliosa, spero che questo campionato rimanga così combattuto fino alla fine”. E sulla quarantena trascorsa con Buffon 24 ore su 24 a causa del lockdown: “Prima, a causa degli impegni lavorativi, non ci vedevamo con continuità io e Gigi. Veniamo da quattro settimane in casa insieme, ci siamo conosciuti a pieno. Allenandomi con lui, però, mi è venuta la pubalgia…”.