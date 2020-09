Ilicic torna a Bergamo: i tifosi dell’Atalanta riempiono città di striscioni per lui

A Zingonia è il giorno del ritorno di Josip Ilicic. Dopo i problemi dovuti alla depressione, con la partenza e il “ritiro” in famiglia in Slovenia, il trequartista dell’Atalanta dovrebbe tornare oggi a Bergamo e la città non si è fatta trovare impreparata. Striscioni e grande accoglienza per il giocatore da sempre beniamino del mondo nerazzurro.

Ilicic: Bergamo pronta a riabbracciarlo

Come mostrano le immagini che stanno facendo il giro del web in questi minuti, Bergamo è pronta a riabbracciare Ilicic. Tutta la città è stata coperta di striscioni, foto e tanto altro in onore del classe 1988 che dovrebbe fare ritorno oggi a Zingonia dove si trova il resto della squadra nerazzurra.

Un gesto d’amore bellissimo che i tifosi dell’Atalanta hanno deciso di fare per il talento sloveno che sta cercando di superare un brutto momento della sua vita.