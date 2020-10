Immobile espulso per manata a Vidal: rischia lunga squalifica

La sfida tra la Lazio e l’Inter della terza giornata di Serie A porta un punto alle due squadre, ma soprattutto due espulsioni. Una per parte. Se quella di Sensi, centrocampista nerazzurro, non fa troppo discutere. Diverso il discorso per quanto riguarda il rosso sventolato a Ciro Immobile. L’attaccante è stato cacciato per un fallo di reazione nei confronti di Vidal.

Immobile rischia lungo stop

Secondo quanto si apprende, Immobile potrebbe rischiare parecchio in termini di squalifica. La manata data a Vidal, a prescindere dall’entità della potenza e dal danno, potrebbe essere catalogata come condotta violenta. Un fallo di reazione che se dovesse essere confermato come tale vedrebbe l’attaccante essere sicuramente squalificato per 3 turni come recita l’articolo 38 del codice di Giustizia sportiva.

Il centravanti laziale andrebbe a saltare le gare contro Sampdoria, Bologna e Torino ma tornerebbe per Lazio-Juventus dell’8 novembre. Unica nota positiva, l’attaccante sarebbe disponibile per la Champions League.