Immobile in isolamento: sua moglie Jessica positiva al Covid

Svelato il motivo dell'assenza del bomber contro il Genoa. In dubbio la presenza contro il Venezia mercoledì

Redazione ITASportPress

Problemi in casa Lazio dove Ciro Immobile avrebbe saltato la partita contro il Genoa perché in quarantena dopo la positività della moglie Jessica. La notizia, riportata da Sportmediaset che cita Il Tempo, per ora, non ha trovato conferme ufficiali da parte del diretto interessato e del club.

Certo è, che l'attaccante della Lazio non ha preso parte alla sfida di venerdì scorso contro il Grifone e, attualmente, sarebbe in isolamento domiciliare. Da quanto si apprende, però, Immobile potrebbe tornare in tempo per il Venezia, gara prevista per questo mercoledì dato che alle 16.30 scadono i sette giorni dall'ultimo contatto con un positivo, come da protocollo.

Ad ogni modo, difficile che Immobile possa giocare dall'inizio la partita. Più probabile che possa finire in panchina anche perché il capitano biancoceleste dovrebbe prendere un aereo da Roma la mattina presto per raggiungere i compagni in veneto per il match pomeridiano. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa in più.