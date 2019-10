Immobile lancia la Lazio: Fiorentina battuta in casa 2-1

Botta e risposta allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La spunta la Lazio all’89’ con un colpo di testa di Immobile. Si rammarica la Fiorentina, beffata in extremis dopo un’ottima gara. I toscani sono bravi a non farsi intimorire dall’avvio sprint degli ospiti che al 22′ sono già avanti con Correa, bravo a dribblare Dragowski su assist dello stesso Immobile. Al 27′ arriva il pari dei viola grazie a Chiesa, impeccabile nel concretizzare il passaggio illuminante di Ribery. Poi regna l’equilibrio. Chiesa e Ribery per la Fiorentina e Lulic per la Lazio sono i più vicini al gol del vantaggio. Determinanti i portieri Dragowski e Strakosha con ottimi interventi. All’89’ Immobile è bravissimo a farsi trovare pronto sul cross di Lukaku, indirizzando il colpo di testa all’angolino alla destra dell’estremo difensore. Nel recupero viene assegnato un calcio di rigore alla squadra di Inzaghi, ma Dragowski para su Caicedo. Non basta a salvare la Fiorentina. Festeggia la Lazio, che si avvicina alla zona Champions.