Immobile: “Non serve rispondere alle critiche. Miei numeri parlano chiaro”

Il centravanti della Lazio e della Nazionale si è tolto qualche sassolino dalle scarpe

NUMERI - "Polemiche sulla Nazionale? Io sono Campione d’Europa. I miei numeri parlano chiaro. Non ho bisogno di rispondere in televisione e sui social, non vado appresso a queste cose", ha detto Immobile. "Il tabellone dice che ho fatto due gol all’Europeo, 140 in Serie A con la Lazio, ho vinto l’Europeo, la Scarpa d’Oro, ho vinto tre volte la classifica marcatori. Sono cose che parlano da sole, non c’è bisogno di fare polemica".