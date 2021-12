Immobile positivo al Covid: è in isolamento con sua moglie

Il bomber della Lazio salta la gara col Venezia

Ciro Immobile è positivo al Covid e si trova in isolamento a casa sua. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, sembra esserci l'ufficialità seppure la Lazio non abbia ancora dato alcun tipo di aggiornamento sulle condizioni del suo calciatore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il bomber non si è visto neppure ieri a Formello e non ci sarà neanche oggi e salterà sicuramente la partita che la sua Lazio giocherà a Venezia, l'ultima del 2021. Il motivo è appunto la positività al Covid, anche se non ufficializzata dal club e neppure da parte del diretto interessato.

La versione attuale della situazione legata al centravanti parlava di gastroenterite, ma in realtà Immobile era in quarantena per essere stato appunto in contatto con la consorte che era positiva da alcuni giorni. L'attaccante era andato in isolamento precauzionale con il primo tampone che aveva dato esito negativo, ma quello successivo ha detto il contrario obbligandolo a stare tra le sua mura domestiche.