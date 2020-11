Improta esalta il Benevento e per Prandelli è esordio choc con la Fiorentina

Non è stato fortunato il debutto sulla panchina della Fiorentina del tecnico Cesare Prandelli. I viola contro il Benevento nel lunch match dell’8^ giornata hanno. Prima mezz’ora con ritmo basso, a causa anche dei numerosi falli. Viola pericolosi con Biraghi, poi in chiusura di primo tempo c’è un infortunio muscolare per Ribery. In avvio di ripresa sblocca Improta. La Fiorentina non è riuscita a giocare una buona seconda frazione mancando in qualche circostanza la rete del pareggio ma l’undici di Inzaghi si è difeso anche se tanti affanni e difendendo la rete preziosa di Improta ma sciupando anche con Lapadula la rete della sicurezza. I campani interrompono la striscia negativa di cinque sconfitte.