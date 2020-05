Il 2021 potrebbe essere l’anno zero per molti calciatori di Serie A alle prese col rinnovo di contratto o altre situazioni poco chiare in merito al futuro. Transfermarkt ha provato a stilare una top 11 di assoluto livello tra tutti i calciatori col più alto valore di mercato che sono in scadenza nella prossima annata. La formazione scelta vede la squadra schierata con un 4-3-1-2 di tutto rispetto dove spiccano alcuni nomi illustri.

