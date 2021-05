In Serie A 17 club su 20 ottengono la Licenza Uefa

Nove club della Serie A femminile hanno ottenuto la Licenza

La Federcalcio ha reso noto l'elenco dei club di Serie A a cui è stata concessa la Licenza Uefa: sono 17 le squadre ad aver ottenuto semaforo verde. Due non l'hanno ottenuta e sono Benevento e Crotone mentre il Genoa, ha rinunciato e non ha portato a termine l'iter. Per la prima volta l'ha chiesta e ottenuta anche lo Spezia. La Licenza Uefa è indispensabile per poter partecipare alle coppe europee, per potersi iscrivere al campionato i parametri sono gli stessi ma la richiesta va presentata entro giugno. La Commissione di primo grado ha concesso a sette squadre di calcio femminile la Licenza. Di seguito, l’elenco completo delle società.