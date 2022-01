In Serie A si gioca poco: tempo effettivo più basso nei top 5 campionati

Nel weekend appena trascorso, il campionato italiano ha fatto registrare la media di tempo effettivo giocato inferiore rispetto a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna

Interessante analisi portata avanti da Marca riguardo il tempo effettivo di gioco e le perdite di tempo nel corso delle gare del weekend nei vari campionati europei. Il periodico spagnolo si è soffermato a guardare come, nei top 5 tornei di calcio in Europa, le perdite di tempo e il gioco spezzettato stiano portato le sfide ad avere sempre meno minuti effettivi disputati.

Questo weekend è stato nerissimo per la Serie A ehe, in media, vede le sue squadre gioca meno rispetto alle altre rivali straniere. 52.93 minuti di tempo effettivo di media di gioco per il massimo campionato italiano che vede in Genoa-Udinese il picco, in negativo, con soli 39.50 minuti giocati.