Difensori, centrocampisti ma anche attaccanti. La Serie A è ricca di…giocatori fallosi. In questo avvio di campionato sono diversi i protagonisti che si sono messi in evidenza per gli interventi duri nei confronti dei rivali.

Una speciale classifica stilata da Sky ha messo in evidenza chi sono i protagonisti di queste prime sette partite del torneo nostrano. A sorpresa, molti nomi importanti.