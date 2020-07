In Spagna non hanno dubbi, Lautaro firmerà per il Barcellona

Il caso Lautaro Martinez continua a tenere sulle spine i tifosi nerazzurri. Prima dello stop del campionato l’attaccante aveva impressionato per la facilità con la quale andava in gol in tutte le partite. Alla ripresa però il giocatore è parso più impreciso del solito e in molti hanno attribuito il calo alle continue voci sul suo futuro.

DALLA SPAGNA: “LAUTARO ARRIVERÀ”

A proposito di voci, dalla Spagna sono sicuri che Lautaro Martinez a fine campionato non rinnoverà con i nerazzurri, ma sposerà la causa blaugrana. Il quotidiano Sport ha riportato che il giocatore ha voglia di cambiare aria e giocare con Messi è un’idea che sicuramente lo stuzzica. L’altra alternativa avanzata dal portale Don Balon è che l’attaccante rimanga ancora un anno a Milano per permettere al Barcellona di riprendersi dopo la crisi economica che ha colpito la maggior parte dei club europei. La sensazione però stando a quanto riportato dai media spagnoli è che Lautaro Martinez diventerà un nuovo giocatore del Barcellona.