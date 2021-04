In Spagna sono sicuri: “Cristiano Ronaldo ha dato l’ok al ritorno di Allegri”

Una crisi di risultati senza fine e il rischio di rimanere fuori dalla prossima Champions League. C’è fermento in casa Juventus: una stagione senza scudetto – dopo nove primati consecutivi – potrebbe anche starci, ma l’annata si sta rivelando oltremodo negativa. In particolare, non partecipare alla prossima Champions determinerebbe un ridimensionamento dell’intero progetto. Per questo la posizione di Pirlo alla guida della Vecchia Signora è più che mai in bilico e anche Cristiano Ronaldo avrebbe detto la sua in merito.

Secondo quanto riporta Don Balon, infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe dato il suo personale benestare ad un cambio in panchina e, più precisamente, ad un ritorno di Massimiliano Allegri, rimasto in ottimi rapporti con il presidente Agnelli. Il match di mercoledì contro il Napoli potrebbe rivelarsi un vero e proprio spartiacque per Pirlo; la dirigenza bianconera, nel fratempo, non starebbe con le mani in mano e avrebbe accelerato i contatti con Allegri: l’obiettivo sarebbe chiudere l’accordo e ufficializzare il tecnico livornese già a fine stagione.