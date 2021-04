Napoli, partnership con Konami: centro sportivo sarà Konami Training Center

Novità in casa azzurra in vista del futuro

"Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata “SSC Napoli KONAMI Training Center” e comprenderà una nuovissima area gaming per i calciatori e gli ospiti", si legge nella nota."Fondata 95 anni fa, la Società Sportiva Calcio Napoli è una delle società calcistiche più note in Italia e per gran parte della sua storia ha disputato il massimo campionato nazionale. La recente stipula di una nuova partnership da parte di KONAMI per la serie eFootball PES segue gli accordi conclusi con altre società calcistiche italiane, come la Roma e la Lazio".