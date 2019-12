Incontro De Laurentiis-Allegri, Galeone: “Max ha già un piano…”

I recenti risultati hanno aperto la crisi in casa Napoli. La permanenza di molti giocatori sembra a rischio e anche l’avventura in panchina del tecnico Carlo Ancelotti potrebbe terminare presto. A far rumore ci ha pensato la notizia di un incontro a Milano tra Massimiliano Allegri e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. L’ex allenatore Giovanni Galeone ha espresso il suo parere su questo sorprendente rumors. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: “Eravamo a Milano in un famoso ristorante, e a cena c’era il presidente con Allegri. L’ intenzione però del tecnico credo sia di andare ad allenare all’estero. Inutile mettere in discussione Ancelotti”.