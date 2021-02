Incredibile Milan: va al tappeto contro lo Spezia 2-0. Che assist all’Inter!

Colpo di scena allo stadio Picco: il Milan non sfrutta il regalo fatto dal Napoli, che aveva battuto la Juventus, e crolla contro lo Spezia. I rossoneri escono sconfitti per 2-0, con le reti che portano la firma di Maggiore e Bastoni. Un risultato clamoroso che tiene nuovamente in corsa la Vecchia Signora, rimette in carreggiata gli azzurri e soprattutto rischia di diventare un assist importantissimo per l’Inter, impegnata domani contro la Lazio. Se i nerazzurri dovessero vincere, andrebbero in testa alla classifica.

IL MATCH

A sorpresa non è il Milan ad azzannare il match, ma lo Spezia. I bianconeri spingono subito sull’acceleratore e pungono pericolosamente con Gyasi e Agudelo. Le loro conclusioni non spaventano Donnarumma, chiamato al miracolo su Saponara. Estevez si rende minaccioso a sua volta, ma non trova lo specchio della porta. Nella ripresa si sblocca l’incontro. Al 56′ lo Spezia si rende protagonista di un’azione perfetta conclusa da Maggiore su assist di Ricci con un tiro da due passi. Il Milan accusa il colpo e fatica a riorganizzare le idee. Al 67′ arriva il raddoppio: Estevez tocca per Bastoni che infila Donnarumma con una sassata potentissima. Il Milan tenta di reagire, ma lo fa in maniera confusa e poco concreta. Finisce 2-0.