Incredibile Sassuolo: Napoli battuto 2-0. La Roma passeggia sulla Fiorentina

Il Sassuolo non si ferma più: i neroverdi si impongono per 2-0 sul campo del Napoli e tengono il ritmo del Milan capolista. Gli emiliani sono a meno 2 dai rossoneri e continuano a sorprendere. Fila tutto liscio per la Roma. I giallorossi vincono senza grandi patemi all’Olimpico contro la Fiorentina.

NAPOLI-SASSUOLO

L’avvio di gara è tutto a favore del Napoli. Mertens va al tiro dalla distanza, ma non trova la porta, mentre all’11’ Osimhen non riesce a sfruttare l’opportunità creatasi da un disimpegno errato del Sassuolo: miracoloso nell’occasione Consigli che si tuffa da due passi e nega il gol all’attaccante azzurro. Verso la mezz’ora il portiere degli emiliani è nuovamente decisivo su Fabian Ruiz. L’unico squillo degli ospiti arriva sul finire del primo tempo con una conclusione di Boga deviata sopra la traversa da Ospina. Nella ripresa si rinnova la sfida tra Mertens e Consigli con il portiere nuovamente vincitore. Al 59′ si sblocca l’incontro a favore del Sassuolo: Mariani assegna il rigore agli emiliani e Locatelli non sbaglia. Il Napoli torna a pungere, ma senza trovare il pari. Nel finale proteste azzurre per un possibile rigore non concesso. Sul ribaltamento di fronte arriva il raddoppio dei neroverdi con Maxime Lopez che salta mezza difesa e segna.

ROMA-FIORENTINA

All’Olimpico la Roma vince e convince. Nonostante la presenza di Ribery, la Fiorentina non riesce mai a rendersi pericolosa. I viola iniziano bene, ma al primo affondo i giallorossi colpiscono: Mirante rinvia dalle parti di Spinazzola che si infila nella difesa avversaria e con un rimpallo fortunato riesce a concludere a rete battendo Dragowski. Nella ripresa arriva il sigillo definitivo con un’azione avviata da Veretout, che apre per Dzeko. Il bosniaco serve Pedro sul secondo palo per il facile tap in. La Roma vince 2-0.