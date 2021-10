Individuato responsabile cori razzisti a Koulibaly. Non entrerà mai più allo stadio di Firenze

La Questura di Firenze ha trovato il colpevole

GENOVA - Pesanti provvedimenti sono stati adottati anche dal Questore di Genova, in seguito alla violenta rissa fra tifosi genoani e sampdoriani avvenuta il 24 febbraio scorso alla Foce. Nei confronti di otto soggetti, identificati successivamente durante l'attività investigativa, sono stati comminati 31 anni complessivi di Daspo, della durata variabile da uno a dieci anni. Due dei soggetti incriminati, recidivi in materia, dovranno anche presentarsi presso un ufficio di Polizia durante le partite di Genoa e Sampdoria per l'intera durata della misura di prevenzione.