Infinito Immobile, l’attaccante entra nella storia e avvisa: “Voglio la Scarpa d’Oro”

Ciro Immobile sembra non avere limiti. L’attaccante della Lazio contro il Verona ha segnato 3 gol che gli valgono un posto nella storia. Il centravanti infatti è l’attaccante italiano più prolifico in un singola stagione di Serie A.

IMMOBILE: “VOGLIO LA SCARPA D’ORO”

Nell’intervista post partita l’attaccante ha fatto sapere di non volersi fermare qui: “Mancano 2 partite e 3 gol per il record di Higuain, è un po’ complicato. Gli altri sono più facili, vogliamo arrivare al 2° o 3° posto. Il siparietto con Luis Alberto? Sapevo che anche lui ha obiettivi da raggiungere, ma alla fine l’ho tirato io perché manca poco per il titolo di capocannoniere e per la Scarpa d’oro. Sono davvero soddisfatto, devo ringraziare i miei compagni. Quest’anno sta andando tutto come volevo, siamo di nuovo mentalmente pronti in campo e siamo tornati noi quelli di prima del lockdown. Ora stiamo bene fisicamente anche se con il caldo è complicato, ma abbiamo recuperato infortunati e ci danno una mano. La Lazio ha voltato pagina e lo ha fatto alla grande”