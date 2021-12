Infortunio Abraham: la Roma trema ma il giocatore dà un indizio ai tifosi sul suo ritorno

L'inglese costretto ad uscire dal campo nel match contro la Sampdoria

Si è fatto male ieri, nella sfida contro la Sampdoria in campionato. Parliamo di Tammy Abraham, centravanti della Roma, che ha lasciato tutti col fiato sospeso per il suo infortunio. L'inglese è stato costretto al cambio nel corso della gara per una forte contusione alla caviglia. Mani tra i capelli, un pugno alla panchina quando è uscito e diversa preoccupazione.