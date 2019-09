Infortunio Insigne: ko nel riscaldamento con la Juventus ma non lo ha detto a nessuno…

Retroscena importante riguardante l’infortunio rimediato nelle scorse ore da Lorenzo Insigne che gli ha fatto abbandonare il ritiro della Nazionale.

L’attaccante del Napoli, infortunatosi nella sfida contro la Juventus di sabato scorso, avrebbe giocato sapendo di avere un guaio fisico. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Insigne si sarebbe fatto male durante il riscaldamento pre partita ma non avrebbe detto niente a nessuno scendendo in campo ma dovendo dare forfait all’intervallo.

Nella ripresa della gara, Insigne ha lasciato il campo a Lozano cedendo al dolore e accomodandosi in panchina. Insomma, un rischio davvero grosso quello corso dall’attaccante italiano che poteva peggiorare le sue condizioni. Per fortuna, nonostante l’addio al ritiro dell’Italia, per lui si sono escluse lesioni che avrebbero prolungato ulteriormente i tempi di recupero.

Insigne ha iniziato la fase riabilitativa a Castel Volturno e sarà monitorato giorno dopo giorno dal dottor Canonico, per poi essere sottoposto a nuovi accertamenti che decreteranno quando potrà tornare a tutti gli effetti a disposizione di Carlo Ancelotti.