Infortunio Pavoletti, il retroscena: si sarebbe fatto male ad una cena con la squadra

Emergono ulteriori dettagli circa la seconda rottura del crociato rimediata da Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari ha subito lo stesso infortunio patito ad inizio stagione proprio quando il suo rientro in campo era ormai prossimo.

Stando a quanto riportato da L’Unione Sarda nella sua versione online, l’attaccante non si sarebbe fatto male durante un allenamento, bensì nel corso di una cena di squadra di un noto locale del cagliaritano. Pavoletti sarebbe scivolato compiendo un moviemnto innaturale. In un primo momento nessuna avvisaglia di un possibile infortunio, ma l’indomani al campo di allenamento avrebbe risentito di dolori per i quali è stato sottoposto agli accertamenti che hanno confermato la gravità del problema.

LE PAROLE DI PAVOLETTI