Infortunio Zaniolo, Grassani: “La Roma può chiedere il risarcimento a Uefa e Fifa”

Niccolò Zaniolo si trova ad affrontare il secondo grande infortunio della sua carriera. Nella serata azzurra il legamento del crociato del ginocchio sinistro ha fatto di nuovo ‘crack’ e la sua assenza si protrarrà a lungo. Nemmeno il tempo di festeggiare il recupero dal primo ko, che il centrocampista si trova nuovamente punto e capo.

ZANIOLO KO, INTERVIENE GRASSANI

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’avvocato di diritto sportivo Grassani ha spiegato come può muoversi la Roma per chiedere un risarcimento: “E’ un tema molto caldo e attuale perchè riporta alla ribalta situazioni che hanno visto anche Milik del Napoli infortunarsi seriamente durante le partite della nazionale e un altro giocatore della Roma, Florenzi. E’ bene porsi il problema di come un club possa essere risarcito non solo a livello patrimoniale ma anche tecnico perchè se l’infortunio avviene fuori dalla finestra di mercato si causa un ulteriore danno alla società. In caso di infortunio il club beneficia di un primo indennizzo dopodichè la Fifa comunque garantisce un’assicurazione per massimali che va fino a 7 milioni e mezzo per giocatore con una serie di criteri. Risarcimenti che vanno alla società sia per un danno tecnico che patrimoniale. Ma quel giocatore potrebbe valere svariati milioni più dei massimali previsti. I tetti sono inadeguati perchè se ad esempio Messi va in nazionale e subisce un infortunio grave 7 milioni e mezzo di risarcimento non vanno bene.”