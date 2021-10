Insigne, il rinnovo col Napoli non arriva e l’agente incontra l’Inter…

Il futuro del capitano partenopeo resta in bilico

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli non arriva e qualcosa potrebbe presto smuoversi ma non in direzione partenopeo. Infatti, sembra che l'agente del calciatore si sia incontrato con l'Inter...

Il contatto sarebbe avvenuto prima per telefono, poi in via della Liberazione a Milano, nella sede della società nerazzurra. ​Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D’Ambrosio e appunto di LorenzoInsigne, ha raggiunto il quartier generale dell'Inter per parlare con Beppe Marotta. Nessuna svolta, ma solo una chiacchierata per capire se ci possano essere dei margini per il futuro del capitano del Napoli in scadenza nel 2022. L'Inter si è informata ma ancora nessuna mossa ufficiale.