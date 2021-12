Insigne, l’agente: “Con De Laurentiis siamo in pace ma a gennaio soluzione altrimenti…”

Parla l'agente del capitano del Napoli

Quale futuro per Lorenzo Insigne? Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto col club partenopeo e presto sarà libero di accordarsi con qualsiasi squadra per trasferirsi a costo zero a partire dal primo luglio. Un'eventualità che il suo agente Vincenzo Pisacane per ora esclude: "Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo. Dal 2, poi, tutto cambierà", ha detto ai microfoni del Corriere dello Sport. Il procuratore ha proseguito sottolineando le difficoltà nel trovare un accordo con De Laurentiis: "Non riteniamo congrua la proposta, De Laurentiis dice quel che crede ma bisognerebbe chiedergli quale è stata la sua offerta e perché il giocatore l'ha rifiutata".