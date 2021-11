Insigne, l’agente: “Il Napoli ha offerto la metà di ciò che guadagna ora”

L'attaccante azzurro sta trattando il rinnovo con il Napoli

L'agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Roma parlando della trattativa per il rinnovo: "Ho letto tante sciocchezze sul rinnovo di Lorenzo. Il Napoli ha offerto la metà di ciò che guadagna ora e stiamo trattando serenamente. Ognuno fa il suo gioco ma la società deve venirci incontro. Io faccio il procuratore e lo devo tutelare sempre. Di solito i rinnovi si fanno al rialzo non al ribasso. Il trattamento fatto a chi ha firmato prima di lui, lo ha spiazzato". Sulla possibilità di continuare con il Napoli: "Siamo alla fase iniziale dei colloqui ed è normale che ognuno tiri l'acqua al proprio mulino. Si sta facendo passare Lorenzo come uno che sta chiedendo il mondo. E c’è qualche tifoso stupido che lo chiama anche mercenario. Tutte idee nate da fake news. Non so come vengono fuori certe cose e certe cifre senza conoscere come si deve i fatti".