Insigne, le lacrime e poi la carica per il Napoli: “Testa alta, non molliamo”

Il capitano del Napoli sui social dopo l'1-1 con la Roma

Redazione ITASportPress

Reazione e parole da vero capitano. Lorenzo Insigne è questo: in lacrime dopo il pari con la Roma nella gara della 33esima giornata ma anche grinta e orgoglio per caricare il suo Napoli nel rush finale per lo scudetto. Il punto ottenuto contro i giallorossi potrebbe aver compromesso la corsa al Tricolore con Inter e Milan e le lacrime dopo la gara certificavano l'ipotesi, il suo messaggio sui social a mente più lucida, invece, conferma la voglia di continuare a provarci.

Insigne, su Instagram, ha voluto mandare un chiaro segnale a tutto l'ambiente: "Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita !!! Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine !!FNS", il tutto accompagnato da una foto della squadra prima dell'inizio della partita.

Sebbene il punto con la Roma possa essere preso come un passo falso, la classifica dice che per lo scudetto tutto è ancora matematicamente possibile. Lorenzo il Magnifico ci crede e vuole portare tutta la piazza azzurra a non perdere le speranze.