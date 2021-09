Insigne-Napoli, svolta rinnovo: il retroscena con De Laurentiis

Prolungamento in vista per il capitano azzurro

Come riporta TMW che cita il Corriere dello Sport, il numero uno del club partenopeo e Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, muovevano i primi passi verso l'intesa. Tra le parti ci sarebbe stato un summit a sorpresa per discutere di un contratto attualmente in scadenza tra nove mesi che il Napoli vorrebbe prolungare. Il procuratore del capitano azzurro e il presidente del Napoli hanno chiacchierato allo stadio Maradona poco prima dell'inizio della sfida con la Juventus e avrebbero messo le basi utili per portare a termine il rinnovo.