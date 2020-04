Insigne – Raiola: è divorzio. All’orizzonte c’è il rinnovo con il Napoli

Il rapporto tra Lorenzo Insigne e Napoli è sempre stato piuttosto burrascoso. Spesso con la tifoseria il rapporto è stato teso, ma mai come ora il sodalizio tra il Napoli e il giocatore potrebbe protrarsi ancora. Il motivo? Lo scioglimento dell’accordo tra Insigne e il suo ormai ex procuratore Mino Raiola.

2025 – Una volta diventato l’agente di Insigne, Raiola ha fatto di tutto per portarlo via da Napoli. Le pretendenti non sono mai mancate, ma l’attaccante ha capito che la sua volontà è quella di rimanere. Soprattutto in questa stagione che, ancora, deve terminare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport Insigne ora potrebbe addirittura rinnovare il suo contratto con il Napoli fino al 2025. Un traguardo importante che raggiungerebbe così a 35 anni, periodo nella quale potrebbe chiudere la sua carriera al Fuorigrotta.