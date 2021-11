Insigne, rinnovo in stallo e il Napoli ha già il sostituto…

Ancora indecisione sul futuro del capitano

Quale futuro per Lorenzo Insigne? Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2022 e il tema rinnovo resta sempre caldo e decisamente incerto. In casa partenopea nulla si muove e il mese di gennaio potrebbe definitivamente portare l'attaccante anche dell'Italia ad avere a tutti gli effetti lo status di parametro zero. Se non dovesse esser trovato un accordo con il club di De Laurentiis, secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, la società partenopea potrebbe avere già il sostituto. Si parla di Jeremie Boga, giocatore del Sassuolo accostato anche in passato agli azzurri.